شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل حرب أهلية.. مواجهة حادة بين يسرا وجميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا، الذى يذاع على قناة cbc، وظهرت يسرا "مريم" وهى تعانى من اضطرابات نفسية بسبب جحود وقسوة ابنتها "تمارا" جميلة عوض عليها، بعد ملء والدها لقلبها بالكراهية تجاه طليقته "مريم" يسرا.

وتوالت الأحداث بحفل عيد ميلاد "تمارا"، جميلة عوض وذهاب يسرا "مريم" لها بعدما نصحها الطبيب النفسي الخاص بها ويجسده باسل الخياط، بأن تواجهها وتأخذها فى حضنها، ولكنها وقعت فى جحود وقسوة ابنتها وطردها من حفل ميلادها بعدما وجهت لها كلاما قاسيا لا تتحمله أى أم.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.