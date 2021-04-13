مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم نجوي نجار في حفل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة والكاتبة الفلسطينية نجوي نجار، لتكريمها في حفل ختام دورته الخامسة التي تعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، باعتبارها تمثل نموذجا لإبداع الجيل الجديد من المخرجات في السينما العربية، حيث ينحاز المهرجان للمستقبل في تكريماته لصانعات السينما هذا العام.

والمخرجة والكاتبة نجوى نجار تلقت تعليمها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حاصلة علي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإقتصاد، ودرجة الماجستير في إنتاج الأفلام، وفي عام 2000 أسست في فلسطين شركة أفلام Ustura، ثم افتتحت فرع ثان لها في الأردن عام 2012، وبدأت مسيرتها السينمائية من خلال الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة وشاركت بها في العديد من المهرجانات الدولية الهامة ومنها برلين وكان ولوكارنو وهامبتونز، حتى قدمت فيلمها الروائي الطويل الأول "المرّ والرمان" عام 2009 والذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الهامة منها صندانس وروتردام ودبي والقاهرة وحصل الفيلم على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، فيما حصد فيلمها الثاني "عيون الحرامية" عام 2014 جائزة أفضل إخراج من مهرجان كالكوتا السينمائي، وكذلك جائزة الهرم الفضي لأفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وترشح لتمثيل فلسطين في حفل جوائز الأوسكار عام 2015 عن فئة أفضل فيلم أجنبي كما ترشح أيضا لجوائز الجولدن جلوب.

واستمر نجاح نجوي نجار بفيلمها "بين الجنة والأرض" الذي عرض عام 2019 بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصد جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو كما رشح لجائزة افضل فيلم اجنبي في الجولدن جلوب و الاكاديمية الأوروبية للأفلام وحصل على العديد من الجوائز.

وفي عام ٢٠٢٠ أصبحت نجوى نجار عضوا في الاكاديمية للفنون والعلوم (الأوسكار).

ولنجوي نجار بصمة مميزة في حياة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المهتمين بصناعة السينما من خلال عدد كبير من الورش الفنية التي قدمتها في أكثر من دولة.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن اختيار نجوى نجار لتكريمها في ختام الدورة الخامسة لكونها من أهم المخرجات على الساحة العربية في الوقت الحالي، في ظل انفتاح المهرجان على تكريم الجيل الجديد من صانعات السينما في الدول العربية انحيازا للمستقبل، فضلا انها فنانة صاحبة قضية وتطرح أفلامها هموم ومشاكل المرأة الفلسطينية.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم أيضا في حفل الختام المخرجة ساندرا نشأت، فيما يكرم في حفل الافتتاح النجمتين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.