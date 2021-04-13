بعد سنوات من الغياب.. معاناة شريهان في إعلان تليفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد سنوات من الغياب، ظهرت النجمة شريهان من خلال إعلان لصالح إحدى شركات الإتصالات الكبرى.

الإعلان تظهر فيه معاناة شريهان من خلال حلمها منذ الطفولة أن تصبح فنانة استعراضية، ونجاحها الكبير في تحقيق هذا الحلم، مرورا بحادث السيارة الشهير الذي كاد أن يودي بحياتها عام 1989، وهو المشهد الذي تظهر من خلاله تقود سيارة لترتفع بعدها عاليا وتسقط لتعاني لسنوات من كسر في الظهر.

بعدها ظهرت شريهان محاطة بمجموعة من الأطباء بعد معاناة مع مرض السرطان انتهت بهزيمة المرض، لتغيب عن جمهورها لأكثر من 19 عاما.

شريهان تبلغ من العمر 56 عاما، وهي من مواليد 6 ديسمبر 1964، وتعتبر من أشهر الفنانات اللاتي قدمن الفوازير والأعمال الاستعراضية أبرزها "حول العالم"، "حاجات ومحتاجات"، ومسرحية "علشان خاطر عيونك"، و"شارع محمد علي".