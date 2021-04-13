الفنانة آمال ماهر تعلن خطوبتها وهذه جنسيته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 8:54 مساءً

أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر، خطوبتها بشكل رسمي من رجل أعمال مصري لم تكشف عن اسمه، مبينة أن الخطوبة تمت بالفعل منذ فترة، ويتم التحضير خلال الفترة الراهنة لحفل الزفاف الذي أكدت أنه سيكون قريبا.

وقالت الفنانة عبر مقطع فيديو بتقنية البث المباشر ”لايف“ من خلال حسابها عبر موقع ”إنستغرام“، خلال لقاء جرى معها: إنه تمت خطبتها من شخص خارج الوسط الفني، معبرة عن سعادتها باهتمام الجمهور بمعرفة أخبارها.

في السياق ذاته أكدت أنها تواصل العمل على تحضير ألبومها الجديد، إذ تقوم باختيار الأغاني خلال الفترة الحالية، منوهة إلى أنها تخوض من خلاله تجربة الإنتاج عبر شركتها الخاصة وأنه سيتم طرحه قريبا.

يذكر أن آخر أعمال النجمة آمال ماهر كانت من خلال أغنية ”اللي قادرة“، وهي تتر مسلسل ”ليه لأ“ للفنانة أمينة خليل، وهذه الأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز.