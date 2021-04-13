سوزان نجم الدين: أختي قاطعتني بسبب مشهد جري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت الفنانة السورية، “سوزان نجم الدين” أن أحد المشاهد الجريئة، التي قدمتها في مسلسل إمرأة من رماد، تسبب لها بمشكلات عائلية كبيرة، مشيرةً إلى أن شقيقها قاطعها لمدة عام ونصف بسبب أحد المشاهد.

وبينت الفنانة السورية خلال حديثها في برنامج تلفزيوني، أنها عندما شاهدت المسلسل استغربت من نفسها كيف قامت بتصوير ذلك المشهد، مضيفةً: “تكلمت بعدها مع مخرج العمل وطلبت منه حذف تلك اللقطة، بعد أنبينت له وجهة نظري فوافق وتم حذفها من العمل”.

كما اتهمت “نجم الدين” بعض من وصفتهم بـ “المغرضين”، بمحاولة التصيد بالماء العكر من خلال تسجيل تلك المقاطع وإرسالها إلى إخواتها عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وأن البعض منهم ذهب إلى أبعد من ذلك وأنشأ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “شوفوا سوزان نجم الدين عارية”، والتي جمعوا فيها كافة المشاهد التي ظهرت فيها.

في ذات السياق، هاجمت الفنانة مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال إنها أعور الدجال وإن العالم يعيش آخر الزمان، على حد وصفها.

يذكر أن “سوزان نجم الدين” انتقلت بعد العام 2011 للعمل بشكلٍ شبه كامل في الدراما المصرية حيث استقرت في مصر، نتيجة الظروف التي تعيشها سوريا منذ اندلاع الثورة على رأس النظام السوري، “بشار الأسد”، حيث عرفت بمواقفها الداعمة للنظام السوري والمعادية للثورة عليه.