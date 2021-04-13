شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يحتفل بخطوبة ابن شقيقته على ابنة شقيقته الأخرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد رجب فى أجواء عائلية للغاية بخطوبة ابن شقيقته ملازم أول حسام عاشور على ابنة شقيقته الأخرى نادين إبراهيم طالبة بكلية الإعلام. والتقط النجم محمد رجب عدة صور مع العروسين، الذى اقتصر على حضور شقيقاته وأولادهم.

وكانت آخر أعمال النجم محمد رجب مسلسل "ضربة معلم"، والذى حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدر مؤشرات البحث على جوجل عند عرضه خلال الشهرين الماضيين.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بجانب النجم محمد رجب، كل من الفنانين مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، دعاء رجب، محمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين.



محمد-رجب-مع-العائلة



محمد-رجب-مع-العروسين



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(2)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(3)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(4)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(5)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(6)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(7)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(8)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(9)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(10)



محمد-رجب-من-حفل-الخطوبة-(11)