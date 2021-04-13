شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تخطف الأنظار بعد غياب طويل فى إعلان وتعيد للأذهان فوازير رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب سنوات، عادت النجمة شريهان مرة أخرى إلى الشاشة عن طريق إعلان لإحدى الشركات، لتخطف أنظار محبيها وتعيد إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة وخاصة الفوازير، والتى تلعق بها أجيال كثيرة، وتصدرت شريهان تريند توتير عقب إذاعة الإعلان.

إعلان شريهان

وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مع ظهور النجمة شريهان، وتصدرت قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث كتبت رجاء السعيد: "شريهان جميلة وجمالها استثنائى نورتى الدنيا كلها"، وأضافت رضوى: "أنا بحب شريهان أوى وفرحانة برجوعها".

شريهان

وقالت إحدى المتابعات:"إعلان شريهان رسالة أمل لكل الناس المحبطين.. ودليل أننا ممكن بعد أي أزمة ومشكلة نقوم تانى زي الأول وأحسن".

ورحب آخر بعودة النجمة شريهان، قائلا :"وأخيرا الإعلان .. كل اللى أقدر أقوله أنك وحشتينا، وكتبت أخرى: "الناس اللي مفهمتش إعلان شريهان ده إعلان كله أمل في الحياة رغم المرض هي بتحكي قصة حياتها بذكاء".

إعلان شريهان