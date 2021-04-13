شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل دنيا سمير غانم رمضان 2021 .. عالم موازى الأكثر بحثا قبل عرضه بـ15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة دنيا سمير غانم مؤشرات البحث جوجل مع انطلاق شهر رمضان الكريم وانطلاق المنافسة الدرامية، وذلك على الرغم من تبقى 15 يوما على عرض أحداث مسلسلها "عالم موازى" الذى تنافس به خلال الموسم، ويعرض فى النصف الثانى من رمضان بعد انتهاء عرض مسلسل "أحسن أب" المكون من 15 حلقة.

وتواصل النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "عالم موازى" الذى تقدمه فى 15 حلقة، ومقرر عرضه على قناة الحياة فى النصف الثانى من شهر رمضان الجارى وتحديدا يوم 16 رمضان، بعد انتهاء عرض مسلسل "أحسن أب" للنجم على ربيع، والذى يعرض فى 15 حلقة أيضاً.

مسلسل "عالم موازى" بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.

وغابت دنيا سمير غانم عن دراما رمضان الماضى، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" فى رمضان قبل الماضى، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك فى بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه فى 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.