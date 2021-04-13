شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 1 .. خروج أحمد السقا من السجن وحكاية الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة on بخروج أحمد السقا من سيارة الشرطة ودخوله القسم، في وجود الرائد على الغريب رئيس مباحث قنا- دياب –، ويدخل عساف الغريب – السقا - لمكتب الرائد للحصول على تأشيرة خروجه من السجن بعد قضاء فترة عقوبته ويقفا أمام بعضهما.

يُظهر عساف الغريب نية شر بعد خروجه من السجن ويؤكد للرائد على أن البلد كلها لن تكون بخير بعد خروجه من السجن، وبالفعل يحصل عساف على إفراج، ويبدأ الرائد على في حكى قصة عساف الغريب لزميله الضابط عبد الرحمن، ويكشف أن عساف هو ابن عمه وابن خالته في نفس الوقت، كما استعاد تاريخ عائلة الغريب أو كما يسمونهم الأغراب.

وروى الرائد على أن الأغراب نزلوا من الجبل منذ سنين السنين ورفض كبار البلد إقامتهم فيها، ليقتلوهم الأغراب ويعيشوا في البلد، التي انقسمت بعد ذلك إلى سرايا شرق النيل ويمتلكها غفران الغريب، سرايا غرب النيل ويمتلكها عساف الغريب وبيت العمدة يمتلكه والد على الغريب، وأن الجد لعائلة الغراب أنجب والد عساف ووالد غفران ووالد على، وهناك ثأر كبير بين عساف وغفران بسبب قتل الوالدين لعائلة الأخر منذ سنوات.

ويكشف الرائد على أيضاً أن حصل على حكم بالإعدام وأصبح 25 سنة بعد النقض، وخرج بعد قضاء 20 عاماً، وبمجرد خروجه ستكون البلد خرابا بين عساف وغفران، حيث بدأ ذلك بزواج عساف من جليلة أخت على من الأب فقط، وهى بسن 12 سنة ولديها منه حمزة، وبعد دخول عساف السجن تزوجت جليلة من غفران، فيما رد عساف على ذلك بخطف والدة غفران وحبسها في مكان لا يعرفه أحد.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.