شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل موسى.. محمد رمضان صياد تماسيح ويقع بغرام تارا عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل محمد رمضان "موسى" أحداثا مثيرة، حيث كشفت المشاهد الأولى عن كفاح موسى "محمد رمضان" وقيامه بالعمل فى صيد التماسيح ثم قيامه بالعمل فى مجال الحدادة. الحلقة الأولى من مسلسل موسى الحلقة الأولى من مسلسل موسى وشهدت الحلقة الأولى والتى تعرض يوميا فى رمضان على DMC فى السادسة والنصف، الكشف عن علاقة حب تجمع موسى ونجاة ابنة العمدة "تارا عماد" ويبدو أنه سيكون هناك صراعا كبيرا على قلب نجاة بين موسى وابن أحد تجار الآثار.



الحلقة الأولى من مسلسل موسى الحلقة الأولى من مسلسل موسى

ويعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على قناة dmc حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وحل محمد رمضان ضيفاً على برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى على قناة DMC وقال خلال الحلقة:"هخلص تصوير "موسى" يوم 5 رمضان لو فضلنا ماشيين بنفس الجدية والجهد"، مؤكدًا: "أنا ليس عندى قوانين فى التصوير ولازم يكون معايا الـ 30 حلقة قبل ما أدخل أصور ولازم أذاكر كويس، وبستغرب أن فى حد بيصور وميبقاش عارف لسه النهاية وتحولات الشخصية إزاى".