شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، التى تعرض خلال موسم دراما رمضان الحالى، والأغنية أداء تامر حسنى، كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية.

"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.