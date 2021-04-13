شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يتحول إلى طباخ فى أول أيام رمضان والمحشى أولى تجاربه.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر خلال الساعات القليلة الماضية، تريند خاص بالطعام الذى ستعده معظم بيوت المصريين في أول أيام شهر رمضان الكريم، والذى جاء عبارة عن وجبة "المحشي" الشهيرة التي يشتهر بها الشعب المصري ضمن أكلاته الشعبية الشهيرة.

وشارك الفنان محمود عبد المغني، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من وراء كواليس إعداده للوجبة الشعبية الشهيرة "المحشي" في أول أيام رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً " لية لازم أول يوم محشي، رمضان كريم من قلب الحدث".

وكان قد أعرب الفنان محمود عبد المغنى عن سعادته بالعمل مع الفنانة هنا الزاهد، فى حكاية "الجريمة لا تفيد"، ضمن حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذى عرض مؤخراً على شبكة قنوات dmc، مؤكدا أنها فنانة موهوبة وجدعة وبنت بلد.

ونشر عبد المغنى، صورة له منذ اسابيع مع هنا من تصوير المسلسل، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "ألف مبروك.. استمتعت بالشغل معاكى.. إنتى موهوبة وجدعة وبنت بلد".

من جانبها أعربت هنا عن سعادتها أيضا بالعمل مع عبد المغنى، وردت عليه من خلال التعليقات، قائلة: "إنت اللى فنان عبقرى والكل عارف مش محتاج أقول ده.. اتبسط جدا بالشغل معاك".