شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من "ضد الكسر".. محاولة قتل نيللى كريم ومحمد فراج ينقذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم، الذى يعرض طوال شهر رمضان على قناة CBC، بأحداث مثيرة وغموض حول بطلة العمل، بعدما أنقذها زوجها محمد فراج وهى على سلم الفيلا التى تسكن فيها مغمى عليها والدم حولها، حتى أخذها زوجها إلى المستشفى وأجرت عملية جراحية بعد تشخيص الطبيب بنزيف فى المخ نتيجة ضربها على الرأس.

وتوالت الأحداث عن طريق الفلاش باك وظهور "سلمى"، نيللى كريم وهى تقوم بفيديو على السوشيال ميديا وتتحدث مع متابعيها ومحبيها عن الحفلة التى تجريها وطرق عمل الأكل التى تقدمه فى الحفل، كما أظهرت عائلتها من خلال الفيديو بداية من زوجها محمد فراج، وتارا عماد شقيقتها، ووالدتها، كما ظهرت الفنانة لقاء الخميسى فى دور صديقتها المقربة.

وتبين من خلال الحلقة أن لقاء الخميسى تحقد على "سلمى" نيللى كريم ودخلت فى مشادة كلامية مع زوجها بسبب احراجه لها أمام "سلمى- نيللى كريم وزوجها محمد فراج"، كما ظهر الفنان مصطفى درويش وهو يطارد "سلمى" نيللى كريم فى الحفل، وطلب منها أن يقابلها ووافقت على طلبه مقابل أن يخرج من الكومباوند التى تسكن فيه.

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.