شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يخطط لسرقة "مطبعة" فى أولى حلقات "أحسن أب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "أحسن أب" الذى يعرض على قناة الحياة بتخطيط بطل العمل النجم على ربيع لسرقة مطبعة أموال، ولكن اكتشف فى النهاية أنها مطبعة كتب وورق. وفوجئ ربيع عند ذهابه إلى منزل والده الفنان سامى مغاورى بجوازه بعد وفاة والدته، ويعامله والده بقسوة ويقول له: "عمر ما ربنا هيكرمك لأنك ماشى شمال".

وانتقل المشهد إلى ذهاب على ربيع إلى صديقه الفنان خالد عليش إلى الاستوديو الخاص به ليحكى له ما حدث مع والده .

وتظهر الفنانة هاجر أحمد فى أحداث العمل وتجسد دور مذيعة فى إحدى القنوات الفضائية، ويقنعها والدها الفنان عماد رشاد بالعمل معه والذى يدير قناة فضائية لتقديم برنامج أطفال ولكنها ترفض، وانتهت الحلقة بمشهد قيام على ربيع بالاتصال للمشاركة فى برنامج "أحسن أب" .

وأعلنت مؤخرا قناة الحياة عن موعد عرض مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع على شاشتها الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد، أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.



على ربيع فى مسلسل أحسن أب



علي ربيع



مسلسل احسن اب