شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى عن صورة لوالده مع أحمد زكى: تعبر عن الحب والزمالة الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد الفيشاوى، عن صورة نادرة ولم تنشر من قبل جمعت والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، مع النمر الأسود الفنان النجم الراحل أحمد زكى، دون الكشف عن كواليس أو مكان التقاط الصورة، لكنه وصفها بأنها تعبر عن الحب والزمالة الحقيقية.



أحمد زكى وفاروق الفيشاوى

ونشر الفيشاوى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أول يوم رمضان.. صوره عن الحب والزمالة الحقيقية.. وحشتونا.. رمضان كريم، أرجو قراءة الفاتحة".





وفى وقت سابق من العام الحالى، وتحديدا يوم 5 فبراير الماضى، حلت الذكرى 69 لميلاد الفنان فاروق الفيشاوى، الذى قدم العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، الذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائيا ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها فيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الأبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.