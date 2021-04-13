شكرا لقرائتكم خبر عن "سيف العربى" أحمد عز متعدد الوجوه فى مسلسل "هجمة مرتدة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب التريلر الرسمى لـ مسلسل الجاسوسية المنتظر هجمة مرتدة، من تحقيق المليون مشاهدة، وذلك يؤكد على حالة الانتظار والترقب للجمهور من محبى هذه الفئة من المسلسلات، ومن المقرر أن تطرح أولى حلقات العمل بعد قليل على شاشة DMC، في تمام الساعة العاشرة والربع.

يظهر أحمد عز خلال المسلسل بـ عدة وجوه كشف عنها التريلر، جنبا إلى انه يتحدث بـ عدة لغات منها الإنجليزية، وبالتأكيد العديد من مشاهد الأكشن التي يتقنها بشكل واضح الفنان أحمد عز.

كما ظهرت الفنانة هند صبرى بـ عدة أشكال هي الأخرى مما يؤكد انتحالها عدة شخصات، سيكشف عنها المزيد خلال شهر رمضان.



هجمة مرتدة

بالإضافة إلى ظهور العديد من النجوم مثل هشام سليم، ماجدة زكى، والفنان القدير صلاح عبد الله، وغيرهم من ابطال العمل، حيث برز الفيديو معلومات مشوقة عن المسلسل الجديد المنتظر "هجمة مرتدة".

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.