الفنان المصري أحمد سعد ضحية أولى حلقات رامز جلال

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

تعرض اليوم، الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة mbc.



ويقع الليلة، المطرب أحمد سعد، ضحية رامز جلال فى البرنامج الذى يعرض عقب مدفع الإفطار مباشرة 6:30 مساء، ويعاد 12:00 منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز عقله طار" فى الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.

ويقع فى فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، دينا الشربينى، أحمد سعد، معتصم النهار، محمد هنيدى، حمو بيكا، كنده علوش، ملك قورة، رمضان صبحي، ريم مصطفى، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، أمينة، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفى، محمد عبد الرحمن، رحاب الجمل، مروان محسن، حمادة هلال، أحمد مالك، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد مجدى أفشة، والعديد من النجوم الآخرين.