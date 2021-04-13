أحمد السقا وأمير كرارة في "نسل الأغراب" على MBC1 في رمضان

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دبي: تدور أحداث العمل في الصعيد.. الحرب هي العنوان بين رجلين فرّقهما الدم الواحد وجمع بينهما الحديد والنار! فلا حدود للكره بينهما، ولا مكان إلا لمنتصرٍ واحد.

عساف وغفران الغريب، غريمان لدودان لم تخمد نار عداوتهما منذ عشرين عاماً رغم أنهما من عائلة واحدة.. في الدراما الصعيدية المشوّقة "نسل الأغراب" على MBC1 في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" تزامناً مع عرضها على الشاشة. من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة... مي عمر، دياب، إدوارد، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، صبري فواز، سيد رجب، وآخرين.

تنطلق شرارة العداوة عند اتهام عساف بالقتل ليُمضي بعدها عقوبة طويلة في السجن، وعند خروجه، يجد أن صديقه وقريبه غفران قد تزوج من امرأته ونَسَبَ ابنه إليه، لتبدأ رحلة الإنتقام التي ستحرق نيرانها العائلة وتأكل الأخضر واليابس.

فردوس عبد الحميد.. رغبت بتجسيد دور الأم لما يحمله من رسائل إنسانية واجتماعية..

يشهد العمل عودة الممثلة القديرة فردوس عبد الحميد إلى الدراما التلفزيونية بعد أكثر من 6 سنوات، حيث كان آخر أعمالها كذلك مع المخرج محمد سامي الذي تصفه بقولها: "سامي مخرج واعٍ، يدرك قيمة الأشخاص الذين يعملون معه، ويعرف كيفية التفاهم معهم، إضافة إلى أن معظم أعماله جيدة وناجحة". وتلفت إلى أن "المسلسل هو من الأعمال الصعيدية التي تتحدث عن الصعيد المصري الحقيقي"، مسترجعة تجاربها في هذا النوع من الأعمال: "قدمتُ خلال مسيرتي دور المرأة الشعبية كثيراً، لكنني قلما ظهرت بدور المرأة الصعيدية. ولعل آخر أدواري في البيئة الصعيدية كان قبل نحو 35 عاماً في فيلم "الطوق والإسوارة" (1986)".

تتحدث فردوس عبد الحميد عن شخصية نجاة التي تقدمها في العمل: "رحّبتُ بالدور لما يحمله من رسائل إنسانية واجتماعية، ولأن العلاقة بين الأم وابنها شدّتني، حيث أقدم دور المرأة المشلولة العاجزة عن الإتيان بأي حركة، ولديها ابن بار هو ضابط في الشرطة يؤمّن لها كل ما تحتاج إليه.. أي كما نقول بالبلدي هو يديها وعينيها ورجليها". وتردف بالقول: "لشدة ما أعجبتني علاقة الأم بابنها رغبت بتجسيد الشخصية لتكون بمثابة رسالة لشبابنا عن أهمية البرّ بوالديهم وتبنّي القيم والأخلاقيات التي نشأنا عليها". وحول طبيعة العمل وتشعّب أحداثه، تقول فردوس عبد الحميد: "نحن أمام عمل من العيار الثقيل، تستمتع بمشاهدته وتندهش لتفاصيله، فمن جانبٍ نرى مقدار خوف الأم على ابنها وسعيها لإبعاده عن العائلة التي لا حدود للصراعات في قلبها.. ومن ناحية أخرى نجدها تحاول إطفاء نار تلك الفتنة، مرددةً العبارة التي ظهرت في الفيديو الترويجي: (كل من يقترب من هذه العائلة يسكن قبره)!". وعن ارتباط شخصية نجاة بكل من عساف وغفران، توضح: "الكل أقارب في هذا العمل، فيهم الجيد والسيء، فيما تحاول هذه المرأة تصحيح العلاقات وترميم العداوات القديمة.. لكننا سنجد أن الطمع في المال والسلطة هما محركان أساسيان، أضف إليهما المرأة التي تكون أحياناً سبباً في إشعال الحروب."



إدوارد: ارتكب العمدة خطأً في الماضي البعيد كان سبباً في إشعال نار الحرب داخل الأسرة..

يعرب إدوارد بدايةً عن سعادته بالعمل مجدداً مع المؤلف والمخرج محمد سامي، فيصفه بـ "المبدع الذي يعرف كيف يخلق الحبكة الدرامية وينقلها إلى المُشاهد ويجعله متلهّفاً لمتابعة المزيد"، ويضيف: "أقدّم دوراً جديداً عليّ هو العمدة حسيب، الرجل الذي يمتلك الحكمة والطيبة، ويحب إخوته ويخاف عليهم، فالكل يطلب مشورته، وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتكب خطأً واحداً في الماضي البعيد كان سبباً في إشعال نار الحرب داخل الأسرة."

وعن تعاونه مع بطلَي العمل أحمد السقا وأمير كرارة، يقول إدوارد: "هذا هو التعاون الثالث لي مع السقا بعدما شاركته في فيلم "بابا" ومسلسل "ولد الغلابة"، والثاني مع كرارة بعد مسلسل "أنا عشقت" قبل بضع سنوات. وأعتقد أن العمل يقدم تجربة صعيدية متكاملة لم نشهد لها مثيلاً منذ سنوات طويلة، وأنا على ثقة من أنه سيحقق نجاحاً في مختلف أنحاء الوطن العربي".

أحمد مالك: عندما يكون المخرج هو الكاتب تأتي أعماله أكثر عمقاً وتميّزاً..

يعتبر أحمد مالك العمل "توليفة ناجحة جداً، إذ أن محمد سامي هو كاتب عبقري وموهوب، إضافة إلى إبداعه في الإخراج طبعاً، وأشعر أن المخرج عندما يكون هو الكاتب، تأتي أعماله أكثر عمقاً وتميزاً، فهو يعرف كيف يحيك خطوطه الدرامية، كما يدرك تماماً أعماق قصته ويحيط بكامل تفاصيلها". ويختم:" من جانبٍ آخر يضم العمل اثنين من أبرز نجوم السينما والدراما العربية هما أحمد السقا وأمير كرارة، فضلاً عن أن البيئة الصعيدية تمتلك خصوصيةً ومكانةً في قلوب الناس الذين سيلمسون رسائل العمل ومعانيه."

• يُعرض "نسل الأغراب" على MBC1 في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" تزامناً مع عرضها على الشاشة. من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة... إلى جانب مي عمر، دياب، إدوارد، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، صبري فواز، سيد رجب، وآخرين.

