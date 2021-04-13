شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار بحفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المخرجة والكاتبة الفلسطينية نجوى نجار، لتكريمها فى حفل ختام دورته الخامسة التى تعقد فى الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، باعتبارها تمثل نموذجا بإبداع الجيل الجديد من المخرجات فى السينما العربية، حيث ينحاز المهرجان للمستقبل فى تكريماته لصانعات السينما هذا العام.

والمخرجة والكاتبة نجوى نجار تلقت تعليمها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهى حاصلة على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية والاقتصاد، ودرجة الماجستير فى إنتاج الأفلام، وفى عام 2000 أسست فى فلسطين شركة أفلام Ustura، ثم افتتحت فرعا ثانيا لها فى الأردن عام 2012، وبدأت مسيرتها السينمائية من خلال الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة وشاركت بها فى العديد من المهرجانات الدولية الهامة ومنها برلين وكان ولوكارنو وهامبتونز، حتى قدمت فيلمها الروائى الطويل الأول "المرّ والرمان" عام 2009 والذى شارك فى عدد من المهرجانات السينمائية الهامة منها صندانس وروتردام ودبى والقاهرة، وحصل الفيلم على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، فيما حصد فيلمها الثانى "عيون الحرامية" عام 2014 جائزة أفضل إخراج من مهرجان كالكوتا السينمائي، وكذلك جائزة الهرم الفضى لأفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وترشح لتمثيل فلسطين فى حفل جوائز الأوسكار عام 2015 عن فئة أفضل فيلم أجنبى كما ترشح أيضا لجوائز الجولدن جلوب.

واستمر نجاح نجوى نجار بفيلمها "بين الجنة والأرض" الذى عرض عام 2019 بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى وحصد جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو كما رشح لجائزة افضل فيلم اجنبى فى الجولدن جلوب والأكاديمية الأوروبية للأفلام وحصل على العديد من الجوائز.

وفى عام 2020 أصبحت نجوى نجار عضوا فى الاكاديمية للفنون والعلوم (الأوسكار)، ولها بصمة مميزة فى حياة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المهتمين بصناعة السينما من خلال عدد كبير من الورش الفنية التى قدمتها فى أكثر من دولة.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، أن اختيار نجوى نجار لتكريمها فى ختام الدورة الخامسة لكونها من أهم المخرجات على الساحة العربية فى الوقت الحالي، فى ظل انفتاح المهرجان على تكريم الجيل الجديد من صانعات السينما فى الدول العربية انحيازا للمستقبل، فضلا انها فنانة صاحبة قضية وتطرح أفلامها هموم ومشاكل المرأة الفلسطينية.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم أيضا فى حفل الختام المخرجة ساندرا نشأت، فيما يكرم فى حفل الافتتاح النجمتين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين.