شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس مسلسل موسى مع عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سلامة، عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير مسلسل موسي، الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني الحالي، حيث ظهر طاقم عمل المسلسل مجتمعين.

وكتب سلامة على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام "كلها ساعات وتتعرض أول حلقه من موسى، دي صوره كده من الكواليس اللي وراء الملحمة، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين".

وكانت قد أعلنت قناة dmc عن مواعيد عرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا، حيث ينطلق عرض أولى حلقات العمل اليوم الثلاثاء الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.