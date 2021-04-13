شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يغير جلده ويزيد من غموضه فى مسلسل "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض للنجم ياسر جلال خلال السباق الرمضانى الحالى، مسلسل "ضل راجل"، والذى خطف إنتباه الجمهور بعد عرض أولى حلقاته، واستطاع أن يتصدر تريند جوجل.

ويقدم "جلال"، ضمن أحداث المسلسل دور مدرس تربية رياضية، وهى نوعية جديدة من الأدوار لم يقدمها الفنان ياسر جلال، والذى أصبح ضيف دائم ومرغوب فيه بشدة في دراما رمضان خلال السنوات الأخيرة.

وما بين رجل أعمال في في مسلسل "رحيم"، وسياسى في مسلسل "ظل الرئيس"، وملاكم فى "لمس أكتاف"، وقبضاى في مسلسل "الفتوة"، إلا أن هذه المرة يبدو أنه يلعب في مساحة أخرى غير معتاد الظهور بها في أعماله الدرامية والفنية المتنوعة.

واستطاع أن يستحوذ على إهتمام الجمهور من أول حلقة وزاد من غموض أعماله التي أعتمدت دايما على تشويق المشاهد وإدخاله في أجواء مليئة بالإثارة، حيث شهدت أول مشاهد المسلسل جريمة قتل غامضة فى ليلة مطيرة يجتمع حولها رجال الشرطة والإسعاف دون الكشف عن تفاصيل الجريمة ومرتكبها، وذلك ما وضع المشاهد في دائرة من التساؤلات والترقب لمعرفة تفاصيل أكثر.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: نوراللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت قناة الحياة قد أعلنت عن مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.