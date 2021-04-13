بعد تعرضها لأزمة صحية.. دينا تطلب الدعاء لفيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة الاستعراضية دينا من جمهورها الدعاء للفنانة فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية في الظهر أمس.

ونشرت دينا صورة لفيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت : "سلامتك يا فوفا، ألف سلامة عليكي، ربنا يتم شفاكي ويطمنا ويطمن كل حبايبك عليكي".

وأضافت: "أدعو للفنانة فيفي عبده، ربنا يشفيها وترجع بالسلامة من المستشفى بعد إجرائها عملية في ظهرها".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كشفت عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية، سوف تستغرق ساعتين.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر "انستجرام"، قالت فيه "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت أدخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها".