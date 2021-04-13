أفضل 5 أفلام "أكشن" في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتضمن عام 2021 باقة ضخمة من أفلام الأكشن، بعد أن تم تأجيل طرح أغلبها في 2020، تخوفًا من تأثير فيروس كورونا على دور العرض.

وحتى الآن، تظل شركات الإنتاج في حالة تخوف من طرح أعمالها ذات الميزانية الضخمة، بسبب قلة أعداد مرتادي السينمات حول العالم، ولكن بعض صناع الأفلام تغلبوا على تخوفهم وطرحوا مجموعة متنوعة من أبرز الأفلام لهذا العام.

ويستعرض موقع "ثريليست" الأمريكي، في التقرير التالي أقوى أفلام الأكشن التي صدرت عام 2021 حتى الآن.



1- Below Zero





فيلم "تحت الصفر"، بطولة خافيير جوتييريس وباتريك سريادو، وصدر في يناير/كانون الثاني ويعرض على شبكة نتفليكس.

ويدور الفيلم الإسباني حول عملية نقل مسجونين في عربة السجن تأخذ منحنى خاطئ، وبينما ينجو سائق العربة، يخطط المسجونين لكيفية القضاء عليه.



2- Boss Level





فيلم "مستوى الزعيم"، بطولة النجم المخضرم ميل جيبسون وفرانك جريلو ونعومي واتس، ويتناول الفيلم قصة ضابط عمليات خاصة متقاعد محتجز في حلقة مفرغة تؤدي به لتكرار يوم وفاته مرارًا وتكرارًا.

3- Nobody





فيلم "لا أحد"، بطولة كوني نيلسن، وبوب أودينكيرك، وطرح عالميًا في منتصف شهر مارس/أذار الماضي.

ويتناول الفيلم قصة رجل يتدخل لإنقاذ سيدة تتعرض لمضايقات من مجموعة رجال؛ ليجد نفسه هدفًا لزعيم عصابة اتجار بالمخدرات.



4- Sentinelle





فيلم "سينتنيل"، بطولة أولجا كوريلنكو ومارلين ليما، وصدر في دور العرض 5 مارس/أذار الماضي.

ويدور الفيلم حول جندية تعود إلى منزلها بعد مهمة قاسية، لتجد نفسها أمام مهمة جديدة لإنقاذ شقيقتها تتطلب منها استخدام كل مهاراتها الحربية.

5- Godzilla vs Kong

فيلم "جودزيلا ضد كونج"، بطولة أكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون، وصدر 28 مارس/أذار الماضي.

ويتناول الفيلم المعركة الحاسمة بين الوحشين الأسطوريين كينج كونج وجودزيلا.