شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى عامل بكافيتريا دار عرض فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الفنان كريم عفيفي فى كافيتريا داخل أحد السينمات ضمن أحداث مسلسل "نجيب زاهى زركش"، للنجم يحيى الفخرانى، والمقرر أن يعرض بدءًا من اليوم على قناتى ON و DMC، حيث تم الانتهاء من تصوير المسلسل مساء أمس الاثنين

وطرحت قناة ON برومو جديد للمسلسل حيث كشف البرومو عن شخصيات وطبيعة أحداث العمل، حيث يعد هذا البرومو الثانى له بعدما طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الأول الأسبوع قبل الماضى.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى