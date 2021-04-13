شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى مشوقا جمهوره: انتظرونى يوم 4 رمضان.. شيء سيغير التاريخ للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد هنيدى، جمهوره ليوم 4 رمضان ولم يكشف عن المفاجأة التى يحضر لها واكتفى فقط بكتابة تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلا: " انتظروني يوم 16 أبريل.. 4 رمضان.. شىء ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد".



محمد هنيدى

وينافس النجم محمد هنيدى بفيلمه الجديد "الإنس والنمس"، فى موسم عيد الفطر، والفيلم من بطولة هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكان النجم محمد هنيدى أعرب مؤخرا عن سعادته بحدث الرحلة الذهبية "موكب المومياوات الملكية" ونقل 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء، فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير، وصولا إلى مقرها الجديد بالمتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط، مؤكدًا أن مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد ونشر هنيدى صورة من كواليس نقل المومياوات، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "مصر محط أنظار العالم من جديد، مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد".