شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد لـ"الخليج 365": "أطاطا" كانت صوت طفل صغير بس اتحشرج..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد النجم محمد سعد تفاصيل شخصية أطاطا في فيلم "عوكل" فى ندوة ”الخليج 365” وقال: كانت أطاطا فى البداية مجرد صوت طفل قدمته فى مسرحية "رد قلبى" أمام الفنان أشرف عبد الباقى وحشرجت صوت الطفل حتى ظهر صوت شخصية "أطاطا" وماكيير فرنسى رسم شكل ومكياج الشخصية، وأن معظم إيفيهات أطاطا كانت تلقائية بدون ترتيب أو تحضير.

وأكد سعد أن عدم إنتاج جزء ثان من مسلسل "فيفا أطاطا" كان ذلك بسبب ظروف السوق الإنتاجى في هذا الوقت خاصة لما يتطلبه السوق من احتياجات سواء أكشن أو كوميديا أو رومانسى.

وعن تألقه في دوره بفيلم "الكنز" علق النجم محمد سعد وقال: "كنت منتظر هذه الفرصة منذ سنوات وبمجرد مكالمة المخرج شريف عرفة أخبرنى أننى سأقدم شخصية رئيس البوليس السياسى اتخضيت لفرحتى بهذا الدور ووافقت على الفور، وأنه قدم دورا كبيرا في هذا الفيلم وسط مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم".