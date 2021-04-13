شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز عن "هجمة مرتدة": أحب تقديم الأعمال الوطنية لأنها تنشئ جيل يحب بلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النجم أحمد عز دور سيف العربى، بـ مسلسل الجاسوسية والمنتظر"هجمة مرتدة"، العمل الذى سيعرض بداية من اليوم على قناة dmc، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

وأدلى النجم أحمد عز بتصريحات سابقة حول المسلسل المنتظر "هجمة مرتدة"، والدور الذى يلعبه، حيث قال النجم الكبير: "كنت أتمنى الانتهاء من تصوير العمل الذى توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان من المفترض أن نسافرإلى إيطاليا، ولكن بسبب الاغلاق الذى حدث فى العالم، تم توقف تصويرالعمل، وبالتالي تم تأجيل طرحه .

وتابع عز حديثه قائلا: "أفضل دائما القصص الحقيقة، كما أننى أفضل الموضوعات الوطنية، حيث قدمت من قبل الخلية، والممر، وأشعر أن نجاح هذه الأعمال تنشئ جيل جديد يحب هذه البلد، وهذه من أكثر الأشياء التي أفضلها حول هذه الأعمال".

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.