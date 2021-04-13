شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبة نيوتن".. منى زكى من الرومانسية إلى جرعة من الإثارة والتشويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة منى زكى في مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن"، أمام عمل مختلف وجديد عليها ويعتمد على التيمة الفنية الحديثة أو الشائعة خلال هذه الفترة، والتي تدور فكرتها الأساسية حول الإثارة والتشويق، وهو ما نجحت في إيصاله للجمهور وجذب إنتباههم خلال أولى حلقات المسلسل، واستطاعت أن تدخل المشاهد في أجواء مليئة بالتوتر والإثارة والتساؤلات، وهذا ما يدل على تجسدها الشخصية بمهارة كبيرة.

وتجسد النجمة منى زكى خلال أحداث المسلسل شخصية "هنا" التي تسعى للسفر إلى أمريكا ، لتضع مولودها الأول هناك ويحصل على الجنسية الامريكية، وهو ما خططت له مع زوجها من خلال سفرها مع مؤتمر للأبحاث، ولكن من الواضح أنها سوف تواجه عدة عراقيل في البداية تعوق تنفيذ خطتها، إلى أن تستطيع الهرب من الوفد الذى ذهبت معه.

وتعود النجمة منى زكى بهذا العمل إلى دراما رمضان بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدمت أخر أعمالها "أفراح القبة"، والذى جسدت خلاله دور فتاة تدعى تحية وتحيط بها العديد من الأمور الإجتماعية والرومانسية، وهو ما يثبت قدرتها العالية في التلون في أكثر من شخصية وبأداء احترافى ، فقد أستطاعت من قبل أن تقنع المشاهد بشخصيتها الرومانسية، لتطل عليه هذا العام وتفرض عليه جو ملئ بالإثارة.

يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

وأعلنت قناة dmc عن مواعيد عرض مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى على شاشتها حصريا، حيث يعرض العمل يومياً الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.