شكرا لقرائتكم خبر عن مبارزة كلامية بين ياسمين عبد العزيز و العوضى فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز تريند جوجل اليوم الثلاثاء بعد عرض الحلقة الأولى على قناة CBC، ويعرض العمل فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء.

مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة الأولى

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " اللى مالوش كبير"، مبارزة كلامية عنيفة بين غزل و التي تلعب دورها " ياسمين عبد العزيز" مع الخديوى " أحمد العوضى " وخاصة مشهد الخناقة بينهما حيث التقى كل منهما في حفلة وبعد خروج الخديوى من المكان يجد سيارة حمراء تغلق على سيارته ويسأل عن صاحبها وتظهر "غزل" وتبلغه أنها صاحبة السيارة لتنشب بينهم خناقة حادة ويقول لها " أنا ما برطمش مع نسوان " لترد عليه غزل بعنف " طب لو شنبك ده أنت تعبان فيه ورينى أخرك" ليقول لها الخديوى " إيه حكايتك ياست" ويتركها و يخبط سيارتها .

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.