المسلسلات السورية لشهر رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 04:35 مساءً - تخوض الدراما السورية في موسم دراما رمضان 2021 حالة من النشاط الكبير حيث تخوض المنافسة بعدد كبير من الأعمال التي تتنوع بين الشامي والبدوي والمعاصر بمختلف خطوطه الاجتماعية أو الأكشن والتشويق ويحضر عدد كبير من كبار نجوم ونجمات الدراما من خلال أعمال عديدة فمنهم من يعود بعد غياب ومنهم يخوض السباق بأعمال مختلفة عما سبق. وفيما يلي نستعرض أعمال الدراما السورية في رمضان الحالي.



الدراما المعاصرة حاضرة بعدد جيد من الأعمال



في البداية غالباً ما تكون المنافسة في الدراما المعاصرة والتي تتناول قضايا اجتماعية وحياتية يومية أو مشاكل معينة حاضرة بقوة وخصوصاً أن هذه الأعمال تحتاج إلى قوة في بنائها الدرامي وحبكتها لجذب المشاهد وفيما يلي نستعرض أبرز الأعمال المعاصرة التي سيتم عرضها في رمضان 2021



على صفيح ساخن دراما مشوقة بحكاية مختلفة

بوستر مسلسل على صفيح ساخن

يعد مسلسل "على صفيح ساخن" من أبرز الأعمال المنتظرة والمنافسة في الموسم الرمضاني وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج " غولدن لاين " و" أي سي ميديا ". ويشهد العمل عودة النجمة الجزائرية أمل بوشوشة للدراما السورية بعد غياب طويل.

ويتناول العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية الشائكة والمشاكل والتقلبات التي تعصف بأسرة واحدة وما يرافق ذلك من تداخل لهذا الخط الدرامي مع خطوط أخرى ضمن إطار مشوق لما يعانيه أفراد الأسرة من تقلبات ومشاكل حياتية.

وأجمع جميع نجوم العمل على أنهم لم يقرؤوا مسلسل بهذا التكامل والجودة منذ زمن طويل وهو ما دفعهم لخوض التجربة.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم منهم باسم ياخور ، سلوم حداد ، عبد المنعم عمايري ، أمل بوشوشة ، نظلي الرواس ، ميلاد يوسف وآخرين .

العمل سيعرض على قناة أبو ظبي وعلى مجموعة من القنوات الأخرى.



"بعد عدة سنوات" دراما اجتماعية بين الماضي و الحاضر

بوستر مسلسل بعد عدة سنوات

يأتي مسلسل " بعد عدة سنوات " ليتناول مجموعة من الحكايا والقصص الاجتماعي بين الماضي والحاضر حيث تدور أحداثه في زمنين مختلفين بين ثمانينيات القرن الماضي وعام 2014 حيث تبدأ القصة من حكاية الصحافية "رنا" التي كانت عائدة لمنزلها قبل أن تندلع الاشتباكات لتضطر لطرق باب منزل إحدى العائلات لتحتمي به. وتبدأ الحكاية من هنا حيث يحكي لها أحد أبنائه قصة عائلته وما جرى معهم على مدار خمسة وعشرين عاماً والتحولات التي أصابتهم والمصائر التي تنتظرهم.

العمل من تأليف بسام جنيد وإخراج عبد الغني بلاط وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي وهو من بطولة: ديمة قندلفت ، ميلاد يوسف ، سعد مينا ، روبين عيسى ، كرم الشعراني ، علي كريّم ، وسيم الرحبي و آخرين.



"ضيوف على الحب" طموحات الشباب للبحث عن الحياة

جيني إسبر من مسلسل ضيوف على الحب



يظهر مسلسل " ضيوف على الحب" كأحد الأعمال الاجتماعية التي تتناول قصة مجموعة شباب وشابات يقطنون في منزل واحد تملكه امرأة وهم من مناطق مختلفة يأتون إلى دمشق للبحث عن فرصة عمل طلباً للاستقرار، ويسعون لخلق مكانة لهم في المجتمع، فتبدأ معركتهم مع الحياة ومعاناتهم لبلوغ أحلامهم، فمنهم من يصيب، ومنهم من يخيب.

ويعد العمل من الأعمال التي تعول عليها المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي المنتجة للعمل في الموسم الرمضاني وهو من تأليف سامر محمد اسماعيل وإخراج فهدي وبطولة كل من فادي صبيح ، شكران مرتجى ، رنا كرم ، جيني اسبر ، كرم الشعراني وآخرين .



" رد قلبي " دراما بوليسية في رمضان

بوستر مسلسل رد قلبي



ضمن إطار بوليسي مشوق يحضر مسلسل " رد قلبي " من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم حيث يتناول العمل قصة جريمة قتل تحدث في ليلة زفاف ليبدأ البحث والتحري عمن يقف خلفها وفي ظل تشابك خيوط الجريمة يصبح الباحث عن القاتل أمراً صعباً.

العمل من بطولة جيني اسبر، رواد عليو ، جوان الخضر ، عاصم حواط ، لينا حوارنة ، حسين عباس ، رنا جمول .

" خريف العشاق " بكاميرا مخرج سينمائي

أيمن زيدان من كواليس خريف العشاق

وعلى صعيد الدراما الاجتماعية يأتي مسلسل " خريف العشاق " للمخرج السينمائي جود سعيد الذي ركز عمله بعيداً عن الشاشة الصغيرة فأنجز عدداً من الأفلام الروائية الطويلة والتي حققت العديد من الجوائز وشاركت في مهرجانات عالمية فقرر هذا العام الخوض في الدراما التلفزيونية.

يحكي المسلسل قصة ثلاثة شبان قرروا مجابهة التيّار، وتحدّي الزمن، رغم جلافته وقسوته آنذاك، أي في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وراحوا بلهفتهم العامرة، وصخب حماسهم المتّقد، نحو حلمهم البسيط، لكّنه بالوقت ذاته يمكن أن يكون كابوساً يشبه المشي على حواف الموت! وعند تحقيق هذا الحلم أو الكابوس، سيفتح السرد عينه بشكل متداخل بين الشخوص والجغرافيا، والحدث الجسيم الراهن، وسيتقفى الحدث الدرامي أثر كلّ الظروف والأزمات المتلاحقة، والعقبات التي رصفت طريق الحقبة الزمنية تلك.

والعمل من بطولة محمد الأحمد ، صفاء سلطان ، أحمد الأحمد ، حلا رجب ، لجين اسماعيل ، حسين عباس وعلا سعيد وآخرين بينما يحل النجم أيمن زيدان.

المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان على osn ، الظفرة ، قناة لنا ، زي ألوان.





الدراما البدوية بعمل وحيد



وينحصر حضور الدراما البدوية في هذا الموسم بعمل واحد بعد أن غابت في الموسم الماضي وقبله



" صقار "دراما بدوية عن الحب والثأر

بوستر مسلسل صقار

تدور أحداث العمل في البادية وعرض تفاصيل قيمها وبنية مجتمعها وبيئتها، كأرضية للصراعات الدرامية المشوّقة بين الحب والغدر والثأر، والذكاء والمكر، والدسائس في مقابل الفروسية.

والعمل من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدباس وإنتاج شركة غولدن لاين.

والمسلسل من بطولة النجم السوري رشيد عساف والذي يعود للدراما البدوية بعد غياب حيث يؤدي شخصية "صقَار" وهو الفارس الكبير الذي يقع في حب امرأة تصغره سناً ويواجه صعوبات في الزواج منها حيث يدور العمل حول قصص الحب الجارف والثأر القاسي .

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب رشيد كل من قمر خلف ونور علي وجولييت عواد ومحمد المجالي وخالد نجم وآخرين.

العمل سيعرض على عدد من القنوات خلال شهر رمضان .



الدراما الشامية حاضرة بخمسة أعمال



ويأتي حضور الدراما البيئة الشامية كما في كل موسم قوياً حيث تحضر بخمسة أعمال تجمع كبار نجوم سورية وهي :

سوق الحرير يعيد المثنى صبح للدراما السورية

فادي صبيح من سوق الحرير



يتناول العمل مجموعة من الصراعات والقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية في دمشق من خلال حكاية سوق الحرير الدمشقي خلال فترة الخمسينيات.

العمل من تأليف ثلاثة كتاب وإخراج المثنى صبح الذي يعود للدراما السورية بعد غياب وبطولة مجموعة من نجوم الدراما السورية ومنهم فادي صبيح ، بسام كوسا ، سلوم حداد ، كاريس بشار ، نادين تحسين بيك ، قمر خلف ، ميلاد يوسف وآخرين.

" حارة القبة " دراما شامية بنكهة التاريخ

بوستر مسلسل حارة القبة



وعلى صعيد دراما البيئة الشامية يأتي مسلسل " حارة القبة " للكاتب أسامة كوكش والمخرجة رشا شربتجي وإنتاج شركة " عاج " للمنتج هاني العشي.

ويتناول المسلسل مجموعة من القصص خلال فترة الاحتلال العثماني لبلاد الشام وما رافق ذلك من ظلم و اضطهاد وغيرها من المواضيع التي ترتكز على التاريخ في تلك الفترة وما رافق ذلك ومرحلة " السفر برلك " .

ويعد العمل من الأعمال الضخمة على الصعيد الإنتاجي حيث بنيت له مدينة خاصة للتصوير وبميزانية كبيرة .

العمل من بطولة نخبة من النجوم ومنهم عباس النوري ، سلافة معمار ، فادي صبيح ، خالد القيش ، نادين تحسين بيك ، محمد حداقي ، شكران مرتجى وآخرين.

العمل سيعرض على قناة دبي ومجموعة من القنوات الأخرى خلال شهر رمضان المبارك .

"باب الحارة" حاضر بموسم حادي عشر في رمضان

رنا الأبيض من باب الحارة 11



يستمر هذا الموسم حضور مسلسل البيئة الشامية الشهير " باب الحارة " بنسخته الثانية المملوكة لشركة " قبنض ميديا " بعد أن استحوذت على المسلسل من شركة "ميسلون فيلم" للمنتج بسام الملا.

ويتطلع العمل بحسب صناعه في جزء منه إلى الانتقال للتوثيق الثقافي والاجتماعي والفكري في عام 1945 بالإضافة إلى الحكايات الاجتماعية المعروفة التي يتناولها العمل وحكايات الصراع بين عدد من أهالي الحارة مع حارات أخرى و فيما بينهم .

وشهد هذا الجزء انسحاب عدد من الممثلين الذين شاركوا بالجزء العاشر من المسلسل ومنهم يامن الحجلي ورامز الأسود وريام كفارنة فيما تم استبدالهم بآخرين فيما يسجل هذا الجزء مشاركة نجوم شاركوا بالأجزاء السابقة ومنهم رنا الأبيض بشخصية "المحامية جولي" وزهير رمضان بشخصية "أبو جودت" والفنان مصطفى المصطفى والفنان رامز عطا الله بشخصية "أبو ساطور". كما يشهد دخول شخصيات جديدة منها شخصية " أبو سرور" شقيق "الإدعشري" الذي يعود للحارة من أجل الانتقام لشقيقه.

ويشارك في بطولة العمل نجوم الجزء العاشر ومنهم نجاح سفكوني ، نظلي الرواس ، سلمى المصري ، جلال شموط ، قاسم ملحو و آخرين .

العمل سيعرض خلال شهر رمضان على قناة الجديد اللبنانية والشاهد الكويتية ومجموعة من القنوات الأخرى.



" بروكار 2 " وذكرى كاتبه الذي رحل بسبب كورونا

رنا الأبيض من كواليس بروكار2

ومن ضمن سلسلة أعمال البيئة الشامية في هذا الموسم الرمضاني يأتي الجزء الثاني من مسلسل " بروكار " للمخرج محمد زهير رجب وإنتاج شركة "قبنض ميديا" ويأتي عرض العمل بعد مرور فترة قليلة على وفاة كاتبه سمير هزيم بعد معاناته مع مضاعفات الإصابة بفايروس " كورونا ".

ويتابع المسلسل ما بدأه بالجزء الأول من ملاحقة الاحتلال الفرنسي لأبطال العمل بعد مهاجمتهم أحد المعسكرات الفرنسية كما سيتناول المسلسل الاسقاطات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها الاحتلال الفرنسي حتى يتمكن من القاء القبض على الشباب الذين يبحث عنهم.

وكان كاتب العمل قد وعد بتطورات وحكايات متجددة في الموسم الثاني من العمل الذي شهد اعتذار عدد من النجوم ومنهم سلمى المصري التي حلت بدلاً منها الفنانة فادية خطاب ولينا حوارنة بدلاً من مها المصري كما يحل الفنان جمال قبش بدلاً من الفنان عبد الهادي الصباغ بينما يشهد هذا الجزء مشاركة ممثلين جدد ومنهم عدنان أبو الشامات ، جمال العلي ، فاتح سلمان ، روبين عيسى ، غادة بشور وآخرين .

ويشارك في بطولة العمل كل من سعد مينة، نادين خوري، علاء قاسم ، قاسم ملحو ، زينة بارافي، وائل رمضان ، رنا الأبيض وآخرين.

العمل سيعرض على قناتي الجديد اللبنانية والشاهد الكويتية.



" الكندوش " .. صراع الخير والشر حاضر والأغاني لن تغيب عن المسلسل

صباح الجزائري وكندة حنا من الكندوش

ويحضر هذا العام أيضاً مسلسل البيئة الشامية " الكندوش " من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويتناول المسلسل حكاية رجل ثري وخيّر، له هيبته وحضوره في الحارة الشامية، وقصّة غرامه الصادمة مع امرأة أرملة غير زوجته وأمّ أولاده. ثم يعكس المسلسل الصراع الدائم بين محوري الخير والشرّ.

وسيكون مشاهدو المسلسل على موعد مع حضور مجموعة من الأغاني داخل العمل بالإضافة إلى استحضار العديد من العادات الشامية القديمة ومنها الحكواتي وغيره .

العمل سيعرض على تلفزيون دبي ومجموعة من القنوات الأخرى ويمتد إلى ستين حلقة يعرض جزؤه الأول في رمضان 2021 بينما يعرض جزؤه الثاني في موسم رمضان 2022 .

وشهد العمل خلال مراحل التصوير وفاة مدير إدارة الإنتاج فراس حربة نتيجة إصابته بفيروس كورونا .

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم وفي مقدمتهم أيمن زيدان الذي يعود للدراما بعد غياب عدة سنوات تفرغ فيها للسينما ممثلاً ومخرجاً بالإضافة إلى النجمة سامية الجزائري التي تعود بعد غياب أيضاً بالإضافة إلى صباح الجزائري ، كندة حنا ، شكران مرتجى ، أيمن رضا ، وفاء موصلي ، سلاف فواخرجي وآخرين .





الدراما المشتركة حاضرة والكوميديا لا تغيب عنها



وتحضر الدراما المشتركة بعدد من الأعمال هذا الموسم وإن كان أقل من المواسم السابقة حيث نرى العديد من الأعمال وهي:

مسلسل " 2020 " يجمع قصي خولي ونادين نجيم

بوستر عشرين عشرين



ويشهد هذا الموسم حضور النجمين قصي خولي ونادين نجيم بمسلسل "2020 ". ويتناول العمل لثأر والعدالة والحب، ما تجمع بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي. فـنادين هي ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، تقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات. وقصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة! هذا ما تكشف عنه الستار خفايا الدراما الاجتماعية "2020" للكاتبين بلال شحادات ونادين جابر ومن توقيع المخرج فيليب أسمر وإنتاج مجموعة الصباح ، والتي تُعرض على MBC في رمضان، فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.



350 جرام صراع قلب وعقل مختلفان في رجل واحد



يطرح العمل تساؤلات تحمل فضولاً يحبذه المشاهد ... مفاده، ماذا لو اجتمع برجل واحد .. قلب إنسان بكل ما يحمل من مشاعر وخيبات وأحلام مؤجلة! وعقل إنسان آخر بكل ما يحمل من ذكريات وأفكار . هل يمكن أن يكون رجل واحد بداخله رجُلان معاً يتصارعان ويتناقضان !! وهل يمكن للمرء أن يعطي قلبه بكل ما للكلمة من معنى ليمنح نبض حياته لشخص آخر".

العمل من تأليف نادية الأحمر وإخراج محمد لطفي وبطولة كل من عابد فهد، سلوم حداد ، كارين رزق الله ، خالد نجم وآخرين وإنتاج جولدن لاين وآي سي ميديا ويعرض على قناة " أبو ظبي ".

للموت .. التشويق لأقصى درجاته

بوستر مسلسل للموت



يتناول المسلسل السوري اللبناني المشترك " للموت " مجموعة من القضايا الاجتماعية المشوقة حيث يدور الصراع بين الطمع والسلطة وبين الفقر و الاقتناع ضمن قالب درامي مشوق .

وتتكرر هذا الموسم أيضاً ثنائية دانييلا رحمة وماغي بو غصن بينما يشارك النجمان السوريان محمد الأحمد وخالد القيش لأول مرة إلى جانبهما .

العمل من تأليف ندين جابر و إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة " إيجل فيلمز " ويشارك في بطولته أيضاً كل من صباح الجزائري و رولا بقسماتي وباسم مغنية .

" بناية هب الريح " دراما كوميدية بمواقف اجتماعية

بوستر بناية هب الريح



يتناول المسلسل مجموعة من القضايا الكوميدية الاجتماعية من خلال سكان مشتركين في بناء تدور بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية بينهم وهو من تأليف صالح السلتي و سيناريو وحوار محمد نو طيار وإخراج محمود الداويمة وإنتاج شركة " البراق " .

ويشهد العمل عودة النجم عباس النوري للمشاركة بالكوميدية بعد غياب طويل جداً .

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم ومنهم ، جيني اسبر ، هيا الشعيبي غادة بشور وروعة ياسين ونادين قدور ومروة الأطرش وأندريه سكاف ومن مصر علاء مرسي وبدرية طلبة وغيرهم.

زوج تحت الاقامة الجبرية .. الكوميديا حاضرة في الدراما المشتركة

هبة نور و نادين الراسي و زياد برجي من مسلسل زوج تحت الإقامة الجبرية



تدور فكرة المسلسل حول الظروف التي فرضها وباء كورونا وظروف الحجر الصحي حيث يقدم العمل شخصية رجل متزوج من سيدتين والصراع بين زوجتيه ودورهما في محاولة ثنيه عن الزواج الثالث .

والمسلسل هو من فكرة أسامة الحمد وتأليف زهير قنوع وإخراج نبيل لبس ويشارك في بطولته كل من محمد خير الجراح ، هبة نور ، زياد برجي ، نادين الراسي وأنطوانيت عقيقي وآخرين .

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