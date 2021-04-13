شاهد: منافسة شارات رمضان بدأت مع شيرين وكارول سماحة وأصالة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أبريل 2021 04:35 مساءً - تقاسم الثلاثي شيرين عبد الوهاب وكارول سماحة واصالة صدارة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح شارات مسلسلات رمضان 2021، حيث كشفت شيرين للمرة الأولى عن أغنية "وشي الحقيقي" تتر مسلسل "لحم غزال"، وعرضت كارول سماحة أغنية "اللى خان" شارة مسلسل "ضد الكسر لنيللي كريم، وقدمت أصالة أغنية "كان ياما مكان" تتر مسلسل بنت السلطان للنجمة روجينا.

كارول سماحة طرحت النسخة الكاملة من شارة مسلسل ضد الكسر

اللافت أن كل نجمة تصدرت موقعا من مواقع التواصل الاجتماعي بمفردها، فانفردت شيرين عبد الوهاب بترند موقع تويتر، بمجرد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق على منصة شاهد، وتداول عشاقها أغنية "وشي الحقيقي" مع إعداد بوستر يجمع بينها وبين بطلة العمل.

كارول سماحة، تصدرت الأكثر بحثا على موقع إنستقرام بمجرد طرح أغنية "اللي خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، من خلال حسابها الرسمي، وتقول كلمات الأغنية: بنقابل كل يوم في ناس زحمة وكتير اللي لابس حرير اللي حالة فقير.. في الاخر الأصل يحكم .. الواطي م الكبير .. يخربيت اللي خان .. واللي مالهوش أمان .. واللي شوفناه ملاك .. اتاريه طلع شيطان”.

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بينما تصدرت أصالة قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيس بوك، بعدما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بنت السلطان" النسخة النهائية من أغنية "كان ياما مكان"، للملحن محمد رحيم، وهي واحدة من 3 أغنيات ستقدمها أصالة كتترات لمسلسلات رمضان 2021.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت تتر مسلسل النجم أحمد عز والفنانة هند صبري "هجمة مرتدة" للمطرب مدحت صالح، وشارة مسلسل الفنان ياسر جلال "ضل راجل" للمطرب أحمد سعد، وحقق الأخير مليون مشاهدة في 12 ساعة فقط.

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