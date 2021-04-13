دونالد ترامب يُحدث ضجة والسبب لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب

اثار الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب​ جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد اعتباره انه يجب تسمبة لقاح فيروس كورونا بإسمه، وقد سخر عدد كبير من المتابعين منه، وهو دائما ما يثير ضجة بتصريحاته التي يطلقها على صفحته الخاصة ولوسائل الإعلام.



وكانت نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا لتيفاني ترامب الابنة الصغرى لدونالد ترامب المخطوبة لرجل الاعمال اللبناني الاصل مايكل بولس وهي تحمل بيدها سيجارة "مشبوهة".

وحسب الصور لمسربة للشابة الشقراء ظهرت بفستان مزين بالزهور، وتحمل بيدها ولاعة وسيجارة ملفوفة باليد. واشارت الصحيفة إلى أن "تيفاني شخص غير مدخن ولم يتم رصدها سابقاً وهي تحمل السجائر أو تخنها، ولكن بعد ان تم مشاهدتها هذه المرة وهي تحمل في يدها هذه السيجارة بالذات، أعطت انطباعا بانها من الممكن ان تكون قد تعاطت المواد المخدرة".