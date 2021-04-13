خالد النبوي يطمئن الجمهور على صحته

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الممثل المصري خالد النبوى

بعد إصابته بفيروس كورونا، طمأن الممثل المصري خالد النبوى​ الجمهور على حالته الصحية، وكتب على صفحته الخاصة: "الحمد لله في آخر فترة العزل.. إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير ربنا يحفظكم منه واتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".



وكان قد كشف الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر ان الممثل المصري خالد النبوي قد أصيب بفيروس كورونا، ولا مشكلة في قلبه، اذ كتب على حسابه الخاص: "خالد النبوي قلبة بخير هو عنده كورونا ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة دعواتكم".