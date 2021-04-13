مسلسل "كله بالحب" لـ زينة في مأزق بعد إنسحاب أحمد السعدني ومصطفى درويش

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الممثله المصريه زينه

بعد أن إنسحب الممثل المصري احمد السعدنى​ أمس من مسلسل "كله بالحب"، أعلن الممثل المصري مصطفى درويش​ إنسحابه أيضاً بمنشور كتبه في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بسبب خلافاته مع الشركة المنتجة للمسلسل وكتب قائلاً: "أعلن إنسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد".



وكان السعدني قد أعلن إنسحابه أيضاً بمنشور كتب فيه: "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل المهزلة، وتقدمي بشكوي رسمية للنقيب الدكتور أشرف ذكي ضد شركة الإنتاج، للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة، متمسكًا بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

يذكر أن المسلسل من بطولة الممثلة زينة، صابرين، هاله فاخر ,ريم البارودى, سامر المصرى​.

ومن تأليف ورشةاحمد الشخيبى​، وإخراج ​عصام عبدالحميد.

وكان قد أثار ظهور إسم زينة 4 مرات على تتر المقدمة جدلا واسعاً وسخرية من أن اسم مسلسلها ينطبق على كثرة ظهور اسمها على التتر، وظهر اسم زينة في البداية بمفردها ثم إلى جانب أحمد السعدني وبعدها إلى جانب صابرين ومجددا بمفردها.