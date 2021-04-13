تركي آل الشيخ يجتمع بـ يسرا وكريم عبد العزيز.. فماذا كُشف عن هذا اللقاء؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

تركي آل الشيخ

نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ ​صورة له مع الممثلين المصريين يسرا وكريم عبدالعزيز​، خلال لقائهم، وعلق كاتباً: "انا سعيد بلقاء النجمة الكبيرة وفنانتي العربية المفضلة يسرا ... واخي وصديقي النجم الكبير كريم عبدالعزيز …



كان نقاشاً جميلاً خرجنا منه بأفكار لمشاريع فنية ان شاءالله ترى النور ... سعيد جداً بهذا اللقاء وبالروح التي كانت فيه ... نموذج مشرف لفنانة وفنان عربي خلقاً وادباً وتفكيراً وابداعاً وخفة دم ... صنعتوا يومي شكراً لكم"

من ناحيتها علقت يسرا، قائلة: "سعيدة جدا بهذا اللقاء الخاص على قلبي لانه كان مثمر ومختلف،حبك لمصر ولفن مصر كان واضح من ثمار الأفكار وإن شاء الله معاك هيكون فيه شيء جميل وناجح كالعادة،شرفت بهذا اللقاء معاك ومع حبيبي الفنان الجميل العظيم كريم عبد العزيز،وكل سنة وانت طيب يا أبو ناصر".