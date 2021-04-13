شكرا لقرائتكم خبر عن من الناس العزاز لـ يخربيت اللى خان.. ماذا تخبىء نيللى كريم فى "ضد الكسر"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض مسلسل "ضد الكسر" النجمة نيللى كريم الساعة 10.15 مساء اليوم الثلاثاء على قناة CBC، حيث ينتظر العمل قطاع كبير من محبى نيللى كريم، خاصة بعدما تم طرح البرومو الذى حمل قدر كبير من التشويق، بالإضافة إلى الأغنية الدعائية للعمل بصوت كارول سماحة، والتي تحمل اسم "اللى خان".

وبمجرد طرح أغنية "اللى خان" أمس بصوت كارول سماحة ومن كلمات مدحت العدل، لتعيد الأذهان تتر مسلسل "لأعلى سعر" الذى تم عرضه عام 2017، حين غنت نوال الزغبى وقتها أغنيتها الشهيرة "ملعون أبو الناس العزاز"، من كلمات مدحت العدل أيضاً لاسيما وأن الأغنيتين تتحدثان عن الغدر والخيانة.



كارول سماحة تغنى تتر مسلسل ضد الكسر

وتقول أغنية "اللى خان"، في كلماتها "يخربيت اللى خان"، وهو ما يجعل الجمهور فى انتظار العمل لمعرفة ماذا ستتعرض له بطلة المسلسل ومن سيخونها، والأغنية "اللى خان" من تأليف دكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام،

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.