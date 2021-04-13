شكرا لقرائتكم خبر عن هانى مهنا لـ ”الخليج 365”: أشعر بتحسن بسيط فى حالتى بعد إصابتى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار الكبير هانى مهنى عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، وقال مهنى لـ ”الخليج 365”:"الحمد لله في تحسن بطىء في صحتى وأتلقى بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس والحمد لله على كل شيء".

وكان النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين قد أكد لـ"الخليج 365" الأسبوع الماضى إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتلقى العلاج في المنزل وحالته لا تستدعى الذهاب للمستشفى، وأنه يتابع حالته مع زوجته هاتفيا، متمنياً له الشفاء العاجل.

وتأتى إصابة هانى مهنا بفيروس كورونا بعد أيام من إعلان ابنته الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح إصابتهما بالفيروس وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

وكان هاني مهنا أوضح حقيقة ما نشر حول تصوير زوج ابنته الفنان أحمد خالد صالح أعماله الفنية رغم إصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن إحدى الصحفيات سألتني عن حالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وقولت لها ممكن يكون بيصور.. شالت ممكن وقالت أنه بيصور".

وأضاف "مهنا"، أن الفنان أحمد خالد صالح فور علمه بإصابته بكورونا اعتذر عن استكمال التصوير، إلا أن الصحفية نشرت خبر نزوله التصوير بالخطأ، كما أنه لا يُعقل أن ينزل شخص للشارع مُصابا بكورونا، موضحاً أن ردود أفعال الجمهور والسوشيال ميديا جعلته يشعر بالضيق، مشيرًا إلى أن ما نشر غير صحيح، وحالتهما مستقرة ولكنهما حاملان للأعراض، كما أن زوجته مُصابة بالكورونا.