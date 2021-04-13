شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى: أحداث مسلسل "ضل راجل" تحمل مفاجآت كثيرة ويقدم رسالة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نرمين الفقي أن أحداث مسلسل "ضل راجل" الذي تشارك فيه، وانطلق عرضه على قناة الحياة، مشوقة جداً بسبب الصياغة التي تحمل مفاجآت كثيرة في سياقها الدرامي، وقالت نرمين، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنها تجسد دور زوجة قعيدة يراعيها زوجها ياسر جلال ولديه بنتان سارة وشهد.

وأشارت نرمين الفقىى إلى أن المسلسل يقدم رسالة قوية جدا في إطار شعبي، وأحداثه مليئة بالأحسايس والمشاعر والاكشن أحياناً في إطار من التوظيف الدرامي السليم.

وأضافت أن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل فهي جديدة فنيا عليها، موضحة أنها لم تنزعج من تقديم زوجة قعيدة بل على العكس سعيدة بذلك خاصة وأن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الإنسانية.

ويناقش المسلسل العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وبدأت الحلقة الأولى منه بطريقة تشويقية وغامضة أثارت فضول الجمهور حول وقوع حادثة على الطريق مع سقوط أمطار غزيرة في نفس الوقت حيث عج المكان بسيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، ولم يظهر بعد ملامح من هو الشخص الذي تعرض للحادث.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.