شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "اللى مالوش كبير" يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى على CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز تريند جوجل اليوم الثلاثاء بعد عرض الحلقة الأولى على قناة CBC، ويعرض العمل فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء.

مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة الأولى

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل ظهور غزل (ياسمين عبد العزيز) التى يبدو أنها تتمتع بثراء فاحش، ولديها أسطول سيارات على أحدث موديل، وتعيش فى فندق وتذهب للتسوق فى أحد المولات وتنفق 500 ألف جنيه فى الشوبينج.

وتذهب غزل "ياسمين عبد العزيز" إلى حفل فى ديسكو برفقة صديقتها نادين "دنيا عبد العزيز"، وتقابل الخديوى "أحمد العوضى" ويفتعل الخديوى خناقة مع أحد الأشخاص فى المكان، وعند خروجه يجد سيارة تعيق سيارته، ليتلفظ بالشتائم، ويجد أن غزل هى صاحبتها ليدخل فى مشاجرة معها ويكسر لها سيارتها.

وبعد ذلك تبلغ غزل الشرطة عن ما حدث مع الخديوى وكسر عربيتها، ويذهب الخديوى "أحمد العوضى" إلى القسم، ويقابل المقدم محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى"، ويبلغه أنها هى السبب لأنها وقفت وراء سيارته.

وخلال الأحداث يقابل الخديوى غزل عند المحامى، فى محاولة الصلح بينهما، لكنها ترفض وتريد الاعتذار لها ودفع 100 ألف جنيه لها، ويرفض الأمر ويتشاجر معها مرة أخرى، ويغادر المكان ويذهب إلى زوجته قدرية "دينا فؤاد" ويتحدث معها عن أولاده.

وتتحدث غزل "ياسمين عبد العزيز" مع صديقتها نادين "دنيا عبد العزيز" فى الموبايل وتقول لها: "بس الخديوى كان مركز معايا طول السهرة وعينه منى" لتفاجأ بدخول زوجها عابد "خالد الصاوى" عليها الغرفة، ويستمع لحديثها ويعيرها بأصلها، ثم يضربها فى الزجاج لتقع على الأرض فهل أغشى عليها؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.