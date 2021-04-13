شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يعلن عرض "كوفيد 25" فى النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم يوسف الشريف عن عرض مسلسله الجديد "كوفيد 25" فى النصف الثانى من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، حيث يقدم العمل فى 15 حلقة ويواصل تصويره حالياً، وكتب الشريف على حسابه بموقع "تويتر": "يارب يبقى خير كوفيد 25 ابتداء من 16 رمضان".



يوسف الشريف

ومسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.