"كورونا مرض خطير".. خالد النبوي يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان خالد النبوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكتب النبوي، عبر حسابه على "تويتر": "مساء النور على كل الأحباب الغاليين.. الحمد لله، في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير.. مرض كورونا خطير.. ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

ووجه "النبوي" التهنئة لجمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلاً: "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها".

كانت منى المغربي، أثارت جدلًا واسعًا بعدما طالبت جمهوره بالدعاء له، مشيرة إلى أنه يعاني من وعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل أخرى. وكتبت "منى"، عبر "فيسبوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكم تدعو له".

وتفاعل العديد من محبي النبوي مع منشور زوجته، وتساءل الكثيرون عن سبب وعكته الصحية وتفاصيلها ولكنها لم تُجب.

من ناحية أخرى، خالد النبوي خطف الأنظار على مدار الأيام الماضية، ببطولته للفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، والمعروف باسم "حضارة مصر".