حبيب نورمحمدوف قد يعود عن اعتزاله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

قال مدير أعمال المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة، علي عبد العزيز، إنه واثق من أن حبيب أقوى من جميع ممثلي الترويج الأكثر شعبية في المصارعة العالمية الترفيهية (WWE).

وقال عبد العزيز إنه مستعد لتلقي مكالمات من المصارعين المستعدين للخسارة أمام نورمحمدوف.

وذكر عبد العزيز للموقع الرياضي “TMZ” في مقابلة: “إذا أراد أي من هؤلاء المهووسين بأجساد رخوة على المنشطات قتالا مع حبيب، فإنهم يعرفون مكان الاتصال لتلقي لكمات خطيرة. سوف يخطو إلى الحلبة ويحطم وجه جون سينا”.

وفي بداية العام الحالي أعلن رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة أن البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، قد يعلن عودته إلى حلبة النزال.

وأضاف بأن الروسي قد يقرر العودة عن اعتزاله بعد مشاهدته لنزالين مقرريين بين النيوزيلندي دان هووكر والأمريكي ميخائيل شاندلير، إضافة لمواجهة ماكغريغور وبوارييه.

وتابع: “إذا أظهر هؤلاء المقاتلون شيئا مثيرا وجعلوه يرغب بالقتال، فسيعود حبيب”.

وحاز نورمحمدوف، بطل العالم في الوزن الخفيف، على جائزة “بي بي سي” الرياضية كأفضل نجم رياضي لعام 2020.

​واعتزل نورمحمدوف الرياضة في تشرين الأول 2020 دون أي هزيمة، وفاز بجميع المباريات الـ 29 التي خاضها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.