شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث وأنطوان فوكوا يسحبان إنتاج فيلمها Emancipationمن جورجيا..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى ولاية جورجيا الأمريكية ضربة جديدة فى صناعة السينما، بينما تحاول التعافى من الآثار السلبية لإغلاق دور السينما بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، ففى الوقت الذى قررت فيه الولاية إعادة فتح دور العرض، فقدت جورجيا إنتاجًا سينمائيًا كبيرًا بسبب تشريعاتها التقييدية الجديدة على التصويت.

وتتمثل الخسارة الكبيرة لولاية جورجيا، فى الإعلان عن اختيار المخرج والمنتج أنطوان فوكوا، وشركته فوكوا فيلمز، والنجم العالمى والمنتج ويل سميث، وشركته الإعلامية Westbrook Inc، نقل إنتاج فيلمهم القادم "Emancipation" من الولاية.

وقال الثنائى، فى بيان مشترك - حسب ما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية - إنه "فى هذه اللحظة، تتصالح الأمة مع تاريخها وتحاول القضاء على بقايا العنصرية المؤسسية لتحقيق عدالة عرقية حقيقية"، وأضاف "لا يمكننا، بضمير حى، تقديم دعم اقتصادى لحكومة تسن قوانين تصويت رجعية مصممة لتقييد وصول الناخبين".



ويل سميث وأنطوان فوكوا

وأضاف فوكوا، وسميث، فى بيانهما، "قوانين التصويت الجديدة فى جورجيا تذكرنا بعوائق التصويت التى تم تمريرها فى نهاية إعادة الإعمار لمنع العديد من الأمريكيين من التصويت.. وللأسف، نشعر بأننا مضطرون لنقل عمل إنتاجنا السينمائى من جورجيا إلى ولاية أخرى".

وتأتى هذه الخطوة بعدما تم التوقيع على قانون انتخابات جورجيا الجديد من قبل الحاكم الجمهورى بريان كيمب، فى مارس، وأثار على الفور غضب أولئك الذين وصفوه بأنه قمع للناخبين، كما ندد الرئيس جو بايدن، بذلك، ووصفه بأنه "جيم كرو فى القرن الحادى والعشرين"، وكانت هناك دعوات للشركات لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا.

فيما جادل المؤيدون بأن القانون يجعل انتخابات جورجيا أكثر أمانًا ويوسع حقًا الوصول إلى التصويت، ويذكر هنا أن جورجيا استهدفت من قبل الرئيس السابق ترامب وأنصاره لأنها كانت مليئة بالتزوير فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتى ثبت أنها زائفة.

وليست هذه هى المرة الأولى التى تواجه فيها ولاية جورجيا دعوات للمقاطعة وخسارة إيرادات من هوليوود فى مواجهة قانون مثير للجدل، ففى عام 2019، أعلنت مجموعة من شركات الإنتاج أنها ستتوقف عن التصوير فى جورجيا بعد أن وقعت كيمب على "قانون نبضات القلب" الذى يقيد عمليات الإجهاض فى بعض الحالات عندما يكون هناك نبض قلب للجنين، وحينها، قام قاض فيدرالى - فى وقت لاحق - بمنع الحظر.

وتتلقى جورجيا الخسائر الإنتاجية المتوقعة، بينما كانت الولاية تتودد إلى هوليوود، حيث أصدرت إعفاء ضريبيًا بنسبة 30% فى عام 2008 للإنتاج الذى تم تصويره فى جورجيا، وكان من المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "Emancipation"، بطولة ويل سميث، وإخراج فوكوا، فى 21 يونيو.