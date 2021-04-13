شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 2" الحلقة 1.. مواعيد عرض المسلسل على قناتى ON و ON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على قناة ON، على أن تعاد الحلقة الساعة 2 صباحا، والساعة 3.30 عصرا، بينما تعرض الحلقة الأولى على قناة ON دراما الساعة 10.15 والاعادة الساعة 4 صباحاً و11.30 صباحاً و 4.45 مساء.



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.

ويتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020