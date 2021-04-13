دواين جونسون “ذا روك” سيخوض انتخابات الرئاسة الأميركية بهذا الشرط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة (“ذا روك”)، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة الأميركية إذا أحسَّ بأنه يتمتع بالتأييد الكافي بين الأميركيين.

وقال جونسون (48 عاماً) أحد أكثر الممثلين شعبية وأعلاهم أجراً في الولايات المتحدة، في مقابلة بُثت أمس الاثنين: “لدي أمل بتوحيد هذا البلد، وأشعر أيضاً أنه إذا كان هذا ما يريده الناس، فسأفعله”.

ولم يحدّد المصارع المحترف السابق أي الحزبين سيمثله، أو متى قد يخوض السباق الانتخابي الرئاسي.

جاءت تصريحاته في أعقاب استطلاع للرأي العام عبر الإنترنت نشرته الأسبوع الماضي شركة “بيبلساي” لقياس توجهات المستهلكين، وجد أنّ 46 بالمئة من الأميركيين سيفكرون في التصويت لجونسون.

وينضم جونسون إلى قائمة طويلة من المشاهير الأميركيين الذين خاضوا الانتخابات على منصب سياسي، ومن بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب نجم تلفزيون الواقع سابقاً.