خضعت لجراحة أمس.. ابنة فيفي عبده تكشف الحالة الصحة لوالدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده، عن خروج والدتها من غرفة العمليات بعد إجرائها جراحة طارئة.

وطالبت الجمهور بالدعاء لها، حيث نشرت صورة لوالدتها من غرفة العمليات على حسابها في “فايسبوك”، وكتبت: “الحمد لله أمي خرجت من العمليات حالاً اللهم يتمم شفاكِ شفاء لا يغادر سقماً. من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقوّمها بألف سلامة يا رب”.

وكانت الفنانة المصرية نشرت في “فايسبوك” مقطع فيديو، أعلنت من خلاله عن إصابتها بوعكة صحية شديدة. وقالت إنّها تعرّضت لخطأ من أحد الأطباء، وأعطاها “حقنة” نقلت على إثرها إلى المستشفى، وستخضع بسببها إلى عملية جراحية الاثنين.

وعلّقت: “حسبي الله ونعم الوكيل في من أعطاني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية… ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.