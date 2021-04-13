أصالة نصري تدعم عمرو يوسف بطريقتها الخاصة: “الّلي يجرحك يجرحنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبّرت النجمة أصالة نصري عن دعمها الكبير للنجم عمرو يوسف بعد الجدل الحاصل وإيقاف عرض مسلسله “الملك” بسبب بعض الأخطاء التي تم ملاحظتها في الاعلان الترويجي للعمل.

وشاركت النجمة السورية متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة للنجم المصري مع الفنانة السورية كندة علوش، وكتبت معها: “أكبر ثروه بالحياة هي الصداقه وعمر يوسف من الناس النادر نشوفهم.. كيف بيقدر يكون لكل الّي حواليه أخ قريب شهم مهذب يحترم الكل ويخدم الكل وفيه مواصفات الفنان الحقيقي”.

وتابعت: “أكيد الّلي يجرحك يجرحنا وعدم ردك على مغرور أو متكبر من عظيم أخلاقك اللي معروفه عنك يا أحلى شباب بلادنا كلها، والنجاح بانتظارك والناس بتشتاق لك لأنك خير مين يكون بينهم لأنك بقيت منهم، وصباح الفل على حلوتنا الحبيبه كنودة شريكتك المحبة الوفية”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر حسام صالح، أكد أنه تقرر وقف مسلسل “الملك” وتم تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.