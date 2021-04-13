كارمن لبس ترفع منسوب التشويق لشخصيتها في “2020”.. هكذا علقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رفعت النجمة اللبنانية كارمن لبس، منسوب التشويق نحو شخصيتها في مسلسل “2020”، المنتظر عرض أولى حلقاته خلال ساعات، تزامناً مع انطلاق الماراثون الرمضاني التنافسي بين نجوم الفن في الخليج والوطن العربي.

ونشرت كارمن لبس، الإعلان الدعائي الخاص بالمسلسل، من خلال تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، حيث استوحت عبارات يبدو أنها من الأحداث التي تتعرض لها في العمل بشكل خاص، أو القصة التي تدور حولها الأحداث عامة، حيث أكدت أنه من أصعب الأشياء في الحياة الإحساس بالنقص، أمام نفسك قبل أن يكون ذلك أمام الناس.

واحتوى الإعلان الدعائي على مشاهد مشوقة تتضمن ناراً ودماراً وتحذيراً من جانبها لإحدى الشخصيات في العمل، مبينة أن أصعب شي في الحياة أن يأتي الإنسان إليها كائناً من المخلوقات وكأنه لم يأت، ويغادر الحياة وكأنه لم يكن موجوداً فيها.

وجاء برومو العمل ليكشف الكثير عن الأحداث المشوقة التي تدور حول الثأر والبحث عن العدالة والحب، وبدا أن نادين نجيم التي تجسد شخصية “سما” وهي ضابط في قوى الأمن الداخلي تبحث عن العدالة لشقيقها المقتول، تقع في حب قصي خولي الذي يؤدي دور “صافي الديب” رجل العصابة والعقل المدبر لمقتل أخيها، وبالتالي تدخل في صراع بين مهمتها والهدف الذي تسعى إليه وبين مشاعرها تجاه قصي وتعاطفها مع الناس الذين يعيشون في الحي الشعبي.

مسلسل “2020” بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين، من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر ومن إنتاج شركة الصباح.