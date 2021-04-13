إياد نصار يردّ على الانتقادات الموجهة لمسلسل “الملك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قال الفنان إياد نصار خلال مقابلة مع برنامج ET بالعربي، المذاع على تلفزيون دبي، إننا بحاجة بعد موكب المومياوات لمشاهدة عمل مثل مسلسل “الملك”.

وأوضح رأيه في انقسام الآراء حول مصير المسلسل قائلاً: لماذا حالة التصنيف، قسم يقول “إنتم إيش فهمكم”، وقسم يقول “تزيفون التاريخ”؟ الأمور بحاجة إلى هدوء أكثر، وفي النهاية العمل الفني يجب أن يخرج بشروط حقيقية وجيدة ومقبولة للناس. أعتقد أن الشركة المنتجة أخذت قرارها بحكمتها وهي تعرف أسبابها.

وأضاف: “أتمنى أن يكون توقفاً ولا يكون وقفاً، لو في أخطاء تتصلح، محتاجين بعد موكب المومياوات نشوف ده، العمق ده، تكون عمرك 7000 سنة”.

وعن وجهة النظر التي ترى الفنان محمد رمضان الأقرب لشخصية أحمس، قال: لا أستطيع قول أي شيء في الموضوع، لأنني فنان وأي شخص موجود في هذه المهنة هو زميل، لا أقدر أن أقيمه ولا يقدر أن يقيمني. الرأي الأول والأخير لصناع العمل.