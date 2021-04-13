أحمد العوضي قلق ويتحدث بجرأة عن صعوبة العمل مع زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: عبّر الفنان أحمد العوضي، عن قلقه من عمله الجديد من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير” قائلاً: “ياسمين طالعة من (ونحب تاني ليه)، وأنا طالع من (الاختيار)، ووجودنا مع بعض ضغط نفسي علينا أكثر من إن كل واحد يبقى لوحده. عايزين نقدم للناس حاجة مش متوقعاها، وجديدة وجامدة تليق بإننا مع بعض في مسلسل واحد”.

ووصف العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، شخصية “سيف الخديوي” قائلا: “ممكن نسميه قبضاي، مش بلطجي بالمعنى المتعارف عليه، وزي ما بيقولوا باللغة الشعبية حملة، وراجل له ناسه وعزوته”.

وأضاف: “الدور مختلف تماماً عن هشام العشماوي في (الاختيار)، ومالك في (شديد الخطورة)، وسيف الخديوي حيبتسم كتير في المسلسل”.

وقال العوضي: “الدور مافيهوش تكشير كتير وهي شخصية تحمل لزمات خاصة بها وإفيهاته عشان تعلق مع الناس سواء بحركة الأيد أو الإفيهات”.

وحول دور ياسمين قال: عاملة دور تقيل وبشكل احترافي مش بقول كده عشان هي مراتي لكن كنجمة أنا بمثل قدامها عشان كده هي عاملة حاجة متمزية مختلفة عن دورها في مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي”، مؤكداً أنه لم يلاقي صعوبة في عمله مع زوجته ياسمين عبدالعزيز قائلاً: “ماعنديش الحتة دي أني أقلق من العمل قدام زوجتي بالعكس كان مريح لي وليها.. لأني ماعنديش في أفكاري فكرة أن أفرد ضلوعي بالعكس أنا ببقى مهتم أنها تطلع أحسن مني وهيا كمان بتتمنى كده”.